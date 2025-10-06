Bucciantini: "Commisso? Fossi in lui, ogni tanto una telefonatina a Pradè gliela farei..."

Marco Bucciantini, noto giornalista sportivo, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare di Fiorentina e dei problemi che sta cercando di fronteggiare Stefano Pioli: “La Roma ha sicuramente più qualità della Fiorentina, ma i Viola hanno i punti della penultima".

“Che Kean e Piccoli non fossero fatti per giocare insieme si sapeva”

“Che Kean e Piccoli non potessero giocare insieme era ovvio. In situazioni di emergenza per recuperare il risultato possono giocare insieme, ma io resto molto scettico. Non conosco nessuna squadra che gioca con due punte così, e il problema è che sta mancando Gudmundsson".

Poi su Commisso

“Quando si spendono 90 milioni nel mercato bisogna vederli poi in campo. Fossi Commisso ogni tanto una telefonata ai dirigenti gliela farei".