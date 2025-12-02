Palladino: "Da un anno Bove ci dimostra che la forza di un campione non si vede solo in campo"

Un rapporto speciale quello che si è creato tra Raffaele Palladino ed Edoardo Bove. Il centrocampista era un elemento fondamentale della Fiorentina messa su dal tecnico campano, ma un anno fa sul campo è successo quello che nessuno poteva aspettarsi, ovvero il malore del giocatore contro l'Inter, che ha interrotto la magia.

Sempre vicino alla squadra

Bove però è sempre rimasto vicino alla squadra fino alla fine della sua esperienza a Firenze ed è stato anche un membro aggiunto dello staff tecnico di Palladino che non ha perso occasione per dimostrargli la sua vicinanza.

Il messaggio di Palladino

“Da un anno ci dimostri che la forza di un campione non si vede solo in campo. Ti voglio bene Edo”. Questo il messaggio che l'allenatore, ora all'Atalanta, ha voluto diffondere tramite i social. Il tutto corredato da una foto che ritrae un abbraccio tra i due.