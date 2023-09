Christian Riganò a Radio Bruno commenta la situazione del reparto offensivo viola, profondamente cambiato rispetto alla passata stagione. Ecco cosa ha detto: “Sto vedendo Nzola molto in difficoltà. Anche fisicamente, non mi sembra il giocatore che avevo visto a La Spezia e spero sia dovuto alla preparazione. Sono buono con le punte perchè per segnare devono essere servite. Lo scorso anno mancavano i rifornimenti ed era spesso difficile far gol. Quest’anno sta andando allo stesso modo più o meno, ma c’è tempo per cambiare la situazione. Di sicuro a Nzola deve essere fatto qualche cross, sennò non serve a nulla. Beltran mi sembra vispo, gli do ancora un po' di partite prima di esprimermi”.

“Cambiano le punte, ma non cambiano i risultati fino ad ora. Jovic è finito al Milan, mentre di Cabral dico che arrivava dalla Svizzera e ora gioca in Portogallo, sono campionati diversi, sulla carta i gol possono aumentare ma va considerato tutto. Gli esterni della Fiorentina non giocano larghi, a differenza ad esempio di Di Livio ci giocava, che stava attaccato alla linea laterale”.