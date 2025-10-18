I convocati della Fiorentina: ecco la decisione su Kean per la sfida di domani sera. Un recupero e una perdita a centrocampo

La Fiorentina ha diramato i 24 convocati per la sfida di domani contro il Milan, a San Siro, alle 20.45.

Kean c'è!

Ce la fa Kean: il bomber ha recuperato dall'infortunio rimediato in Nazionale e sarà presente nella spedizione di Milano. Torna in distinta anche Sohm, out fino ad oggi per fascite plantare, mentre è assente Richardson, fermato da una lombalgia.

La lista completa

La lista dei convocati viola per la partita contro la Roma:

1) COMUZZO Pietro

2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

3) DE GEA QUINTANA David (P)

4) DZEKO Edin

5) FAGIOLI Nicolò

6) FAZZINI Jacopo

7) FORTINI Niccolò

8) GOSENS Robin Everardus

9) GUDMUNDSSON Albert

10) KEAN Moise Bioty

11) KOUADIO Eddy Nda Konan

12) LEZZERINI Luca (P)

13) MANDRAGORA Rolando

14) MARÍ VILLAR Pablo

15) MARTINELLI Tommaso (P)

16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans

17) NDOUR Cher

18) PARISI Fabiano

19) PICCOLI Roberto

20) PONGRAČIĆ Marin

21) RANIERI Luca

22) SABIRI Abdelhamid

23) VITI Mattia