I convocati di Pioli contro il Milan: ecco la decisione su Kean per la sfida di domani sera. Un recupero e una perdita a centrocampo
La Fiorentina ha diramato i 24 convocati per la sfida di domani contro il Milan, a San Siro, alle 20.45.
Kean c'è!
Ce la fa Kean: il bomber ha recuperato dall'infortunio rimediato in Nazionale e sarà presente nella spedizione di Milano. Torna in distinta anche Sohm, out fino ad oggi per fascite plantare, mentre è assente Richardson.
La lista completa
La lista dei convocati viola per la partita contro la Roma:
1) COMUZZO Pietro
2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
3) DE GEA QUINTANA David (P)
4) DZEKO Edin
5) FAGIOLI Nicolò
6) FAZZINI Jacopo
7) FORTINI Niccolò
8) GOSENS Robin Everardus
9) GUDMUNDSSON Albert
10) KEAN Moise Bioty
11) KOUADIO Eddy Nda Konan
12) LEZZERINI Luca (P)
13) MANDRAGORA Rolando
14) MARÍ VILLAR Pablo
15) MARTINELLI Tommaso (P)
16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans
17) NDOUR Cher
18) PARISI Fabiano
19) PICCOLI Roberto
20) PONGRAČIĆ Marin
21) RANIERI Luca
22) RICHARDSON Michael Amir Junior
23) SABIRI Abdelhamid
24) VITI Mattia