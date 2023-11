Un obbligo irrevocabile per la Juventus, riacquistare Mandragora nel 2021: i dettagli sull'inchiesta che preoccupa anche l'Udinese

Il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora è indiretto protagonista dell'inchiesta aperta ieri dalla Procura di Udine sul suo passaggio dalla Juventus all'Udinese nel 2018 per 20 milioni di euro. L'edizione odierna di Tuttosport rivela alcuni dettagli: “Il pm Lucia Terzariol ha iscritto nel registro degli indagati il presidente dell’Udinese Franco Soldati e il vicepresidente Stefano Campoccia, oltre lo stesso club”.

“Secondo gli inquirenti a non quadrare sarebbe il patto tra i club: non un accordo con 'diritto di recompra', in cui alla cessione di un giocatore si accompagna la riserva del diritto di riacquistarlo in una fase successiva e di prelazione in caso di altre offerte, bensì un obbligo irrevocabile della Juve a esercitare il diritto di opzione per riacquistare a titolo definitivo Mandragora dalla stagione 2020-2021. Da qui, secondo la procura, nasce l’ipotesi di evasione fiscale per quasi 1,6 milioni da parte dell’Udinese”.