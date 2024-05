Macia in attesa di un colloquio con lo Spezia per capire il futuro. La Fiorentina lo segue per il post Burdisso. Ecco la tempistica per la decisione

Sempre nel mirino per il ruolo di spalla destra di Pradè al posto di Burdisso, in casa Fiorentina c'è Eduardo Macia, attualmente allo Spezia. Lo spagnolo, che in passato ha già lavorato a Firenze al fianco di Daniele Pradè, è in attesa di un ulteriore e decisivo colloquio chiarificatore sul futuro con il presidente spezzino Philip Platek.

In questi giorni si è calato anima e corpo nel lavoro, per pianificare nel dettaglio la strategia operativa da adottare con lo Spezia sulla base delle indicazioni fornite dalla proprietà, ma il suo futuro è sempre più incerto. La Fiorentina, dal canto suo, prenderà una decisione solo dopo la finale di Conference League. Lo riporta il Quotidiano Nazionale.