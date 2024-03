Dalla camera ardente del Viola Park, l'allenatore ex Fiorentina Primavera Leonardo Semplici è intervenuto ai media presenti per commemorare Joe Barone: “Giornata di lutto, per la Fiorentina e soprattutto per la famiglia. Un grande personaggio e grande persona, avevo avuto modo di incontrarlo qui a Firenze. Non è il momento di pensare al ruolo di dirigente, anche il Viola Park è comunque figlio delle sue idee e della sua voglia di investire. Abbiamo perso una persona di grande umiltà e disponibilità, fa male e c'è grande dispiacere. Avere questa riconoscenza, come in questo caso, significa aver fatto grandi cose positive”.

“Non sarà facile ripartire da persone adeguate”

E aggiunge: “Mi auguro che tutti stiano vicini alla famiglia, è un dolore unico. Ci sono passato quattro anni fa nel perdere il padre. Futuro? Spero che la Fiorentina riparta da persone adeguate e non sarà facile. La società si sta affermando anche grazie al suo lavoro”.

“Grandi meriti alle sue idee”

E conclude: “Secondo me era un grande dirigente, dalla prima squadra ai più piccoli aveva sempre la parola giusta per tutti. Credo che il suo avvento sia stato positivo per la Fiorentina e per la sua crescita. Grandi meriti a lui e alle sue idee”.