La probabile formazione della Fiorentina: Kean e Parisi pronti a tornare titolari, a centrocampo in tre si giocano una maglia

La Fiorentina si prepara alla gara contro il Torino dopo la trasferta di Napoli. Il tecnico Paolo Vanoli sta riflettendo su quale undici schierare al ‘Franchi’ contro i granata e valutando con alcune possibili novità di formazione.

Alcuni ritorni a centrocampo e in attacco

In porta ci sarà De Gea, mentre presidieranno la difesa Comuzzo e Pongracic, dato che il nuovo arrivato Rugani non è ancora pronto per andare in campo dall’inizio. Sulle corsie laterali agiranno Dodò e Gosens, mentre a centrocampo torna Mandragora con Fagioli e uno tra Brescianini, Fabbian e Ndour, con il primo in vantaggio sugli altri due. In attacco sembra ormai il momento del rientro da titolare di Kean, che comporrà il tridente d’attacco con Parisi, pronto a tornare anche lui dal primo minuto, e Gudmundsson, mentre Piccoli, titolare nelle scorse partite, andrà inizialmente in panchina con Solomon.

La probabile formazione

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli; Brescianini; Parisi, Kean, Gudmundsson.