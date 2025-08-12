Un ex difensore del Manchester United seguito anche dalla Fiorentina è pronto a spostarsi in Germania. Arriva a parametro zero

L'esperto difensore in uscita dal Manchester United Victor Lindelof, svedese accostato anche alla Fiorentina nelle scorse sessioni di mercato, sembra orami molto vicino ai rossoneri del Leverkusen.

Fumata bianca vicina

Il classe '94 scandinavo è ad un passo dal trasferimento in Bundesliga, come riporta Sky Germania. Il calciatore starebbe dialogando in maniera proficua con il Bayer Leverkusen e sono attesi presto sviluppi.

Ritroverebbe l'ex tecnico

Il difensore svedese ritroverebbe l'allenatore olandese Erik Ten Hag, che lo ha avuto al Manchester United, prima di venire sostituito dal portoghese Ruben Amorim.