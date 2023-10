A Lady Radio ha parlato il procuratore sportivo e tifoso viola Furio Valcareggi, parlando di Fiorentina-Ferencvaros che andrà in scena questa sera al Franchi: "Stasera non si gioca contro la Pro Vercelli. Contro il Ferencvaros è una partita fondamentale di carattere internazionale, un match già decisivo per il girone. Devono giocare i migliori, senza dubbio. Bonaventura out? Macché. I giocatori sono stanchi dopo la partita, mica prima. Kayode ha una forza fisica pazzesca, va un po’ disciplinato ma con quelle qualità può fare quello che vuole, giocare di qua e di là. Questo ragazzo mi piace un sacco, va blindato assolutamente il prima possibile, perché tra poco su di lui piomba il mondo. Ora ha fatto tre partite, non può chiedere nulla alla società. Da evitare l'errore che si è fatto con Castrovilli.

Mettiamoci in testa che a Italiano piace più Nzola che Beltran e per quello che si è visto anche io credo che possa essere più determinante. Duncan? Lui è un giocatore, visto che ci siamo già scordati di Amrabat? In porta metterei assolutamente Terracciano. Christensen va in panchina, il ruolo del 12 nel calcio è sempre esistito".