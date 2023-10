Calamai: "Nzola e Beltran devono raccogliere l'eredità di Cabral e Jovic, che sono stati capocannonieri in Conference League"

Nel suo articolo per il Brivido Sportivo, il giornalista Luca Calamai ha parlato della sfida di stasera contro il Ferencvaros e dell'obiettivo della società viola di puntare al titolo europeo. Queste le sue parole: "Destinazione Atene. La Conference è uno deglia obiettivi dichiarati della stagione viola. La squadra di Italiano è ripartita alla caccia di questo trofeo con ancora più determinazione dopo la delusione per la finale persa con il West Ham. È da troppo tempo che il club viola non arricchisce la sua bacheca. Un digiuno che il Presidente Commisso vuole interrompere il prima possibile. La Conference, diciamolo subito, non è una Coppetta. E i partecipanti a questa edizione confermano la crescita di un torneo appena nato ma che ha già un albo d'oro nobile.

La Fiorentina ha affrontato il torneo con grande determinazione fin dal turno preliminare contro un velenoso Rapid Vienna. E ora vuole ribadire a tutte le rivali, fin dal girone eliminatorio, che il primo obiettivo è quello di vincere il girone, anche per evitare un ulteriore impegno a inizio 2024 con un fastidioso spareggio. Ecco perché la sfida contro un club dal passato prestigioso come il Ferencvaros diventa subito un passaggio delicato. La squadra di Italiano dopo il pareggio in casa del Genk (forse la rivale più temibile del girone) va a caccia di tre punti pesanti. Questa sfida al Franchi può regalare un'alta ghiotta opportunità agli attaccanti viola. Ricordiamo che il brasiliano Cabral, nella passata stagione, è stato il capocannoniere della Conference e che Jovic, l'altra punta viola, gli era arrivato in scia. Le loro reti sono state importanti, anzi decisive per conquistare la finale di Praga. Ora tocca ai loro eredi lasciare il segno in un torneo nel quale ormai ci sentiamo di casa. Sulla carta sia l'argentino Beltran che Nzola hanno tutte le qualità per ricevere il testimone da Cabral. La spinta di cui la Fiorentina ha assoluto bisogno"