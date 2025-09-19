Sul canale Youtube di Calcio Franco è intervenuto l’ex centrocampista della Fiorentina Christian Brocchi, che non ha risparmiato critiche all'ex ds viola Pantaleo Corvino.

Le parole di Brocchi

“A me spiace dirlo, ma quando sento un direttore come Corvino con cui ho anche lavorato alla Fiorentina dire che i giovani italiani sono scarsi, devo rispondere e dire che è una falsità".

I giovani in Italia

“I giovani non sono scarsi e spesso si va sugli stranieri per altre ragioni. Non parliamo di tecnica però perché non è vero. Non giocano per altri motivi, non perché stanno al telefono piuttosto che giocare per strada. La questione è più seria. Sinceramente da lui non me l'aspettavo e ci sono rimasto male”.