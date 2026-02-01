S. Sabatini: "Se continua così la Fiorentina si salva di sicuro. Gattuso chiami Fagioli!"

Sandro Sabatini, attraverso il proprio canale YouTube, ha commentato la prestazione della Fiorentina contro il Napoli. L'ennesima sconfitta per gli uomini di Vanoli, ma secondo il noto giornalista, i segnali sono incoraggianti.

La prestazione di Fagioli

“Gattuso dovrebbe richiamare Fagioli- dice Sabatini - uno con le sue qualità fa sempre comodo. Chiedere per informazione a Kean che ha ricevuto un lancio di 50 metri perfetto all'ultimo secondo. Era così bello che nemmeno lui se lo aspettava e infatti è arrivato al tiro in maniera imprecisa”.

La corsa salvezza

“La Fiorentina se continuerà a giocare così si salva di sicuro e i risultati arriveranno. I tifosi viola possono stare tranquilli”