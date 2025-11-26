A volte ritornano. All'Atalanta Palladino ritrova un ex Monza, che potrebbe comunque lasciare: Fiorentina interessata

A gennaio 2025, quasi un anno esatto fa, la Fiorentina era alla ricerca di un rinforzo offensivo che potesse aiutare Gudmundsson e Beltran dietro la punta. Daniel Maldini, al tempo ancora al Monza (segnò anche ai viola), era tra gli obiettivi del club, ma alla fine è andato all'Atalanta. Anche se la sua avventura in nerazzurro non procede nel migliore dei modi.

Daniel Maldini, Palladino potrebbe non bastare

Adesso il ragazzo ha ritrovato da tecnico Raffaele Palladino, che lo ha allenato proprio a Monza e lo ha messo al centro del gioco biancorosso. Nonostante questo riavvicinamento, i cui effetti saranno verificabili in questo mese poco più, la possibilità che Daniel Maldini lasci Bergamo è assolutamente da non escludere.

Fiorentina ancora interessata. E a gennaio…

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, nonostante Palladino e l'addio temporaneo di Lookman a gennaio per la Coppa d'Africa, Maldini ha il posto tutt'altro che garantito all'Atalanta. Un prestito sarebbe la soluzione migliore ed è fortemente caldeggiata dal club. Diversi i club interessati, in particolare -ancora una volta- la Fiorentina. C'è anche la Lazio.