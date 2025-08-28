Intervenuto a Lady Radio, l'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Baiano si è espresso sul mercato viola e a tutto tondo sull'attacco gigliato.

‘Alla Fiorentina servirebbe un centrocampista diverso da Nicolussi’

"Non bisogna mai comprare per buttare fumo negli occhi ai tifosi, ma serve acquistare giocatori che servano alla causa dell’allenatore. Se devono arrivare altri giocatori, occorre che portino un plus alla Fiorentina. Nicolussi Caviglia è un buon giocatore, è giovane, ha dimostrato che in Serie A ci può giocare bene, ma non se porterà un miglioramento alla Fiorentina. Servirebbe un giocatore con caratteristiche diverse, servirebbe un calciatore più bravo in interdizione, in fase di recupero palla. Non si può pensare di tenere il pallone 90 minuti. Si era fatto il nome di Kessiè, ad esempio, ma l’ostacolo stipendio si è rivelato un vero macigno".

“25 milioni per Piccoli sono tantissimi per il curriculum che ha, ma il mercato è così pazzo che sembrano una cifra irrisoria, rispetto ad altre trattative. Piccoli è giovane ma se continua a crescere la Fiorentina può trovare un giocatore importante. La prospettiva però rischia di fare dei danni allucinanti, la Fiorentina è superiore alle squadre in cui finora ha giocato e se ha segnato al Cagliari non è detto che possa fare meglio in viola”.

‘Serve continuità a Dzeko, viene da 20 gol segnati’

“Dzeko non è un giocatore da ultimi 15 minuti, ha bisogno di giocare con continuità, anche considerando il suo fisico. In Turchia era titolare inamovibile ed ha fatto 20 gol, il campionato turco non è assolutamente di seconda fascia. Vero che ha quasi 40 anni ma in carriera è sempre stato bene, non ha mai avuto grandi infortuni e la qualità non invecchia. Ha una tale esperienza e confidenza col gol che tutto il parco attaccanti viola messo insieme non riesce nemmeno ad avvicinare”.