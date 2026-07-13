Braschi non convocato, ma con le valigie subito in mano. C'è un club di Serie B su di lui
Riccardo Braschi. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Tra gli esclusi del ritiro estivo della Fiorentina non c'è Riccardo Braschi, attaccante classe 2006 viola che lo scorso anno ha esordito in prima squadra.
La squadra che lo segue
Non una bocciatura, ma la volontà di mandarlo subito in prestito per la nuova stagione. Secondo quanto riportato da trivenetogoal.it, il Padova in Serie B sarebbe sulle tracce dell'attaccante viola.
Incontro in programma
Come scrive il portale, è previsto un incontro fra Padova e Fiorentina nelle prossime ore per capire la fattibilità dell’operazione in prestito.
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