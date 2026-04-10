Lo Monaco: "I difensori della Fiorentina non conoscono i principi elementari del difendere. Così diventa un fenomeno anche chi non lo è"

Pietro Lo Monaco, direttore sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport per commentare un tasto dolente in casa viola, quello della fase difensiva della Fiorentina, vista in difficoltà anche ieri sera contro il Palace.

Sulla difesa viola

“La Fiorentina di questa stagione ha difensori che, purtroppo, non conoscono nemmeno i principi più elementari del difendere. È incredibile vedere come si perdano sistematicamente l’uomo alle spalle. E il problema è anche degli allenatori: oggi non si insegna più davvero come si difende. Se i giocatori hanno queste lacune è perché probabilmente non le hanno mai apprese nel modo corretto. Ricordo che a Udine Davis sembrava quasi Maradona, riusciva a fare quello che voleva mentre i difensori cercavano solo di aggrapparsi. Così si finisce per far sembrare fenomeni giocatori che, in realtà, non lo sono”.