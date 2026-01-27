L'ex capitano della Fiorentina lascia a gennaio? E se tornasse il precedente proprietario della fascia viola?

Un'ipotesi assurda

Luca Ranieri piace molto al Torino, non fosse altro perché ha caratteristiche (è mancino, ndr) che servirebbero non poco alla difesa granata. Il Torino si è già informato, ci fa sapere Sportitalia, se ci fosse la possibilità di prendere il centrale gigliato.

Vanoli lo stimava, ma poi tutto è cambiato

Non risultano tuttavia ancora richieste da 7-8 milioni di euro, e la parole di Vanoli erano state molto belle quando aveva detto che “lo considero un giocatore importante”.

E il Torino come contropartita propone… Biraghi!

In realtà i fatti dicono che Ranieri ha perso la fascia e anche la titolarità. Il Torino vorrebbe proporre uno scambio con Asllani e Biraghi, probabile che la Fiorentina non sia d’accordo su simile traiettoria, di sicuro i granata per Ranieri ci proveranno. Ma l’ultima parola sarà dei viola che hanno bisogno di un difensore centrale a prescindere da Ranieri e hanno sondato diversi profili (compreso Diogo Leite portoghese in forza all’Union Berlino).