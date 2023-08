Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, in un'intervista rilasciata al Corriere Fiorentino, torna a parlare del rifacimento del Franchi: “Abbiamo affidato ad Arup il progetto esecutivo del primo lotto, per circa 130 milioni, il progetto arriverà dopo l’estate e un istante dopo faremo la gara, divisa in due lotti, con il secondo opzionale così da dare anche più chiarezza alle imprese che vorranno partecipare“.

Poi ha aggiunto: “Sulla riqualificazione dello stadio e del Campo di Marte andiamo avanti, partendo dal progetto definitivo della linea del tram Campo di Marte-Rovezzano che presenteremo entro l’anno. E sul rione voglio costruire un patto vero con i cittadini, aprire alle loro esigenze: siamo pronti a rivedere per l’area extra stadio il progetto“.

Quanto alla Fiorentina, Nardella è consapevole di non avere una sponda pronta ad intervenire in prima battuta: “Non è interessata a investire nell’area stadio. Lo hanno detto più volte, rispettiamo la loro volontà”.