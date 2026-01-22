Ranieri tra le braccia di Sarri, un'ipotesi che prende sempre più piede

Dopo aver ceduto Castellanos e Guendouzi, la Lazio potrebbe perdere anche Romagnoli, che ha accettato la proposta economica arrivatagli dall'Al-Sadd. Un movimento questo che potrebbe avere delle ripercussioni in casa Fiorentina.

Ranieri in lizza

Questo perché la stessa Lazio, in caso di cessione di Romagnoli, non vuole farsi trovare impreparata e sta già valutando un paio di nomi per rimpiazzarlo: Leite (Unión Berlino, indicato anche tra i possibili viola) e Ranieri, capitano degradato nella squadra gigliata.

Da Sarri

Lo scrive stamani il quotidiano sportivo Tuttosport che quindi vede un Ranieri pronto ad abbracciare quel Sarri più volte accostato alla Fiorentina anche per le sue simpatie viola.