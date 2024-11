Beltran lotta per riconquistarsi l'Argentina... o l'Italia? Se Scaloni lo esclude ancora, il Vichingo potrebbe accettare le lusinghe azzurre

C'è un obiettivo molto grande nella testa di Lucas Beltran ed è il Mondiale 2026: l'argentino sogna di giocarlo con la sua Argentina e per farlo dovrà passare inevitabilmente dal rendimento con la Fiorentina. In maglia Albiceleste l'ultima apparizione è il torneo olimpico della scorsa estate. Secondo il Corriere dello Sport però, ci potrebbe essere uno sviluppo a sorpresa per lui: se infatti Scaloni continuasse a non prenderlo in considerazione (l'ultima chiamata è di ottobre 2023), Beltran potrebbe davvero tornare a pensare alle lusinghe della Figc.

Il Vichingo infatti ha anche il passaporto italiano e con gli zero minuti ancora disputati con la Nazionale maggiore del suo paese, il cambio maglia sarebbe possibile.