Baldini: "Alla prossima rientra Fortini, ragazzo bravo e valido. Fa il titolare nella Fiorentina... non è l'ultimo arrivato"
Dopo la sconfitta dell'Italia Under 21 contro la Polonia, dove il centrale della Fiorentina Pietro Comuzzo ha giocato da titolare, il ct Silvio Baldini ha commentato così dalla sala stampa: “Purtroppo il risultato ci penalizza ed è quello che conta. Un peccato, la partita era su un binario facile perché non stavamo rischiando nulla e invece abbiamo perso questo equilibrio sulla destra (dove c'era anche Comuzzo, ndr) e loro sono stati bravi in ripartenza. Poi è seguito un momento di smarrimento”.
“Sconfitta amara, ma bravi i ragazzi. Dobbiamo imparare anche con le sconfitte”
“Però ai ragazzi dico comunque che sono stati bravi, c'è da imparare. I grandi traguardi si raggiungono anche attraverso questa sconfitta. Se uno ha paura non può esprimere le proprie qualità. Andiamo alla partita con fiducia e serenità, ce la giochiamo”.
“Rientra Fortini, bravo e valido. Se sei titolare nella Fiorentina…”
Sulle situazioni dei singoli: “Koleosho sarà squalificato, così come Palestra che era diffidato. Però fa parte del gioco e ci sono altri ragazzi. A destra rientra Fortini che gioca titolare nella Fiorentina… non è che rientra l'ultimo arrivato. Niccolò è un giocatore bravo e valido”.