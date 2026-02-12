VIDEO - Rivedi l'ultima puntata di "Hangover Viola", la trasmissione di Fiorentinanews.com

ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Hangover Viola - trasmissione di Fiorentinanews.com in diretta su YouTube, Facebook e Instagram - appuntamento settimanale in cui si cerca di analizzare i temi d'attualità di casa viola. Durante la trasmissione abbiamo commentato ed analizzato l'ennesima beffa subita nel finale contro il Torino, del prossimo impegno a Como, degli errori di Vanoli e in generale della situazione delicatissima che la Fiorentina continua a vivere in questa stagione da incubo. Hanno partecipato i nostri redattori e un gradito ospite, il giornalista e nostro editorialista Francesco Matteini. Ha condotto Giulio Dispensieri.

