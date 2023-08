Difficile vincere la corsa a Dominguez, Ceccarini: "E' il primo nome sulla lista del Milan"

Il mercato viola del centrocampo è pieno fermento, anche in ottica Nico Dominguez, che però secondo Niccolò Ceccarini è sulla lista anche del Milan. Così nel suo editoriale su Tmw:

"Il Milan continua a fare muro su Krunic, al momento non ci sono stati rilanci da parte del Fenerbahce e quindi non si registrano novità. In caso di una sua partenza last minute, il primo nome sulla lista rimane quello di Dominguez del Bologna in scadenza di contratto 30 giugno 2024".