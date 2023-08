L'impatto anche di Brekalo per arrivare a Vranckx: il sogno Witsel del prossimo centrocampista viola

L'affare Vranckx sarà il secondo negli ultimi sei mesi tra Fiorentina e Wolfsburg, con quello di Brekalo che ha aperto la strada a gennaio. Complice quindi anche il croato, scrive il Corriere Fiorentino, la società viola ha concretizzato in breve tempo l'affare. Per quanto riguarda il classe 2002, la sua traiettoria calcistica era stata associata quella di Axel Witsel: per lui (e la Fiorentina) sarebbe veramente tanta roba anche solo avvicinarsi al giocatore del Borussia Dortmund.