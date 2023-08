I (rischiosi) straordinari richiesti ad Arthur che si è già reso indispensabile per Italiano

Evidentemente l'annata passata a forzare Amrabat in regia non ha dato tutti quei gran frutti, visto il passo indietro fatto nella scelta di Arthur. E il brasiliano, voluto fortemente da Italiano, si è già di fatto irrinunciabile. L'anno scorso per lui poco più di 10 minuti in campo in tutta la stagione mentre oggi si appresta a giocare la terza di fila da titolare, con il Rapid all'orizzonte giovedì. Qualche rischio a livello fisico ci può essere visto il recente passato dell'ex juventino, magari non a livello di infortuni ma di rendimento e lucidità: per questo magari la Fiorentina potrebbe cambiare pelle a un certo punto della gara e far riprendere fiato al brasiliano.