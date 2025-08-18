Un buon precampionato con la Fiorentina e ora arriva il 'premio' per Pongracic
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il difensore viola Marin Pongracic è stato convocato dalla Croazia per le sfide contro le Isole Far Oer e il Montenegro valide per le qualificazioni ai mondiali del 2026.
Il Ct Zlatko Dalic ha chiamato a raccolta tantissimi giocatori della Serie A, fra i quali anche il viola Marin Pongracic. Il difensore, da anni ormai nel giro della Nazionale croata, sembra essersi imposto definitivamente nelle gerarchie viola, grazie ad un precampionato più che positivo. Le sue buone prestazioni nelle amichevoli sono state premiate dunque anche dal Ct croato.
