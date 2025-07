Scuderi rinnova con la Fiorentina e andrà a farsi le ossa in Serie C. Pronto il suo trasferimento in Lombardia

Nonostante il contratto che lo legava alla Fiorentina sia scaduto lo scorso 30 giugno, il terzino sinistro della Primavera Giulio Scuderi continuerà ad essere un giocatore di proprietà del club gigliato. Dopo l’ottima stagione appena conclusa la dirigenza gigliata ha dimostrato di voler puntare molto sul giovane classe ’05, tanto che nei prossimi giorni vorrebbe allungargli ulteriormente il contratto.

Accordo già trovato, manca solo la firma: i dettagli del nuovo contratto

Secondo quanto riportato questo pomeriggio da Tuttomercatoweb la Fiorentina ha infatti deciso di discutere con il suo entourage un nuovo accordo. Le parti, secondo quanto sottolineato, avrebbero già trovato l’accordo su tutto: per Scuderi è pronto un nuovo contratto triennale, fino al 30 giugno 2028. L’ufficialità dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Il terzino è pronto alla prima esperienza con i grandi

La firma precederà poi la la prima vera esperienza nel calcio professionistico del ragazzo. Come riportato anche dalla nostra redazione nei giorni scorsi Scuderi andrà in prestito secco all’Alcione, che sarà nuovamente ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie C.