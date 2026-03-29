Lotta salvezza: il Genoa esce malconcio da questa sosta Nazionali. Da valutare una pedina fondamentale per De Rossi

Ci sarà anche il Genoa nel novero delle squadre che proveranno a mettere i bastoni tra le ruote alla Fiorentina, verso l'obiettivo condiviso della salvezza. Se però il Grifone può godere di un divario di sei punti dalla zona retrocessione, De Rossi dovrà fare i conti con le noie fisiche di un suo fedelissimo.

Stop in Nazionale

Infatti, ha anticipato il suo rientro in Liguria Brooke Norton-Cuffy, terzino e quinto di centrocampo che De Rossi utilizza su entrambe le fasce. Classe 2004, scuola Arsenal, quest'anno 28 presenze nelle quali ha raccolto 2 gol e 1 assist: tuttavia, durante il ritiro Nazionale con l'Inghilterra Under 21, avrebbe lamentato un risentimento muscolare al flessore della coscia destra, mettendo una fine anticipata alla sua permanenza con i Tre Leoni.

In attesa del responso

Il ragazzo è già tornato a Genova, dove sarà valutato più approfonditamente: l'obiettivo per De Rossi e staff è di riaverlo il prima possibile a disposizione. Anche in vista di una volata salvezza che vedrà anche la sfida tra Genoa e Fiorentina, alla terzultima giornata.