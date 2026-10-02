Brescianini: "Con Vanoli la scintilla. Fagioli? Ha qualcosa in più rispetto agli altri"

Marco Brescianini, centrocampista della Fiorentina dal gennaio 2026, ha rilasciato un'intervista a Toscana TV in cui ha parlato a 360° della sua esperienza in viola.

Sosta fondamentale

"Stiamo lavorando molto duramente. Questa preparazione casca a pennello, perché il mister è rientrato poco prima di questa sosta e abbiamo avuto modo di ampliare il suo bagaglio".

Da Grosso a Vanoli

"Certe cose è difficile spiegarle, perché non riesci a saperle diversamente. Avevamo iniziato bene anche nel ritiro estivo, poi i risultati non sono arrivati. Con il cambio di staff è arrivata una svolta e la scintilla che ci ha permesso di migliorare nelle ultime partite. Cambiano sicuramente alcuni concetti tattici. Io con Vanoli ho già lavorato l'anno scorso e so già cosa vuole, quindi per me è più facile trovare la posizione giusta in campo".

Il suo ruolo e i suoi compagni più forti

"Nel 4-3-3 gioco da mezzala. Tutti i ruoli del centrocampo mi piacciono e mi metto a completa disposizione. Nel ritiro mi è capitato di fare anche il terzino e l'ho presa in modo positivo. Sono tutte posizioni che possono essere utili e possono aiutarmi anche nel futuro. Sicuramente Fagioli ha quella padronanza che altri non hanno. C'è grandissima qualità nei nuovi arrivati, l'hanno dimostrato anche in partita. Riconosco le loro qualità e sono felicissimo di condividere tutto questo con i miei compagni".