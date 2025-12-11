Commisso: "La situazione stadio ci penalizza, la Funaro sta facendo di tutto per migliorarla. Abbiamo idee chiare per intervenire"

Nell'intervista rilasciata a La Nazione, il proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, non poteva non parlare dello stadio. Del resto il tema ‘immobiliare’ è sempre stato molto caro a questa gestione del club.

“Lo stadio ci penalizza, contatto costante con la Funaro”

"Purtroppo la situazione dello stadio ci sta penalizzando, è indubbio - ha detto - I tempi si stanno allungando e giocare con metà dei nostri tifosi è un danno per tutti. II club rimane in costante contatto con il comune e con la sindaca Sara Funaro, che sta facendo di tutto per migliorare una situazione che era partita malissimo e sotto i peggiori auspici con l'amministrazione precedente.

“Speriamo si possa trovare situazione condivisa”

Poi Commisso ha aggiunto: “Speriamo che si possa trovare una situazione condivisa ma, come ho sempre detto, c'è bisogno di tempi certi e anche di idee chiare su come poter intervenire e gestire il tutto”.