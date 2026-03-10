E come se non bastasse l'Inter recupera tutti i big acciaccati in vista della Fiorentina...

L'infermeria in casa nerazzurra comincia a svuotarsi proprio in prossimità dell'impegno con la Fiorentina, che si disputerà al Franchi domenica 22 marzo.

Quattro big ai box

La squadra di Chivu ha ancora ai box diversi giocatori molto importanti come Bastoni, Calhanoglu, Lautaro Martinez e Thuram. Praticamente quattro dei titolarissimi che in questi anni hanno trascinato i meneghini in Italia ed in Europa.

Tutti sulla via del rientro

Tutti e quattro però sembrano essere in procinto di recuperare. Thuram, dopo aver saltato il derby a causa di una forte influenza, sarà a disposizione già per questo turno di campionato contro l'Atalanta. Lautaro Martinez (risentimento muscolare al polpaccio sinistro) e Bastoni (dolorante dopo uno scontro con Rabiot) saranno invece valutati giorno per giorno; difficilmente saranno in campo contro la squadra di Bergamo, ma sicuramente potranno essere presenti contro i viola. Infine il più in dubbio è Calhanoglu (risentimento all'aduttore), che però ha messo la partita di Firenze nel mirino come obiettivo per il rientro. Lo riporta SportMediaset.