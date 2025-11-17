Alessandro Bonan, giornalista e conduttore televisivo, è intervenuto durante la rassegna di Sky Sport commentando la partita tra Fiorentina e Juventus, in programma sabato 22.

Sulle preoccupazioni dei tifosi

“La Fiorentina affronterà la Juventus dopo un cambio di allenatore e dopo la trasferta di Genova: la partita, a Firenze, è molto sentita ma in questo momento, ai fiorentini, credo che della Juventus gli importi poco. I tifosi sono molto preoccupati perché la situazione di classifica e di gioco della Fiorentina è preoccupante, ma credo che Vanoli troverà delle risposte dalla squadra. Anche per questo, credo sarà una partita molto difficile per la Juventus”.

Sullo stadio

"Inoltre, la Fiorentina si trova a giocare queste partite in uno stadio indecoroso, anzi, in un mezzo stadio, perché l'altra metà versa in condizioni veramente imbarazzanti ed è uno dei motivi per cui la squadra è ultima in classifica. È uno stadio che una città, una squadra, una società, un presidente che ha fatto investimenti non merita. Dal punto di vista ambientale, per la Juventus non sarà semplice, ma il Franchi attuale è uno stadio che non è in grado di accogliere i bianconeri".