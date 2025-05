La stagione di Mandragora non passa inosservata. "Spuntano" maglie personalizzate con la sua esultanza - FOTO

Questo pomeriggio il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora, dopo aver svolto la sessione di allenamento quotidiana, ha partecipato ad un evento per Mizuno, da qualche mese sponsor tecnico del giocatore.

Il centrocampista, protagonista della stagione della Fiorentina, viene celebrato con una maglia speciale

Il centrocampista è stato protagonista di un incontro incontro organizzato dal brand sportivo assieme alla realtà fiorentina SportingLab, da anni società operante nel settore della fornitura del materiale sportivo per realtà dilettantistiche, nello suo store di via Lungo l’Affrico. L’occasione per molti tifosi viola di incontrare da vicino uno dei protagonisti della stagione della Fiorentina.

E per l’occasione è stata creata anche una maglietta personalizzata con la celebre esultanza di Mandragora:

Questi altri scatti dell'evento di oggi: