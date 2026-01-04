La rivoluzione passa dal centro: da Casadei a Miretti, passando per chi esce. Le possibili mosse per il centrocampo

La Nazione fa il punto su quelle che sono le operazioni di mercato che potrebbero riguardare la Fiorentina e il centrocampo, in quello che si prevede essere un mercato di gennaio molto attivo in casa viola.

Le uscite

Tre le uscite sono praticamente sicure quelle di Amir Richardson, che sta trattando il suo prestito al Nizza, così come la fine del prestito di Nicolussi Caviglia, che tornerà al Venezia per poi essere girato al Cagliari. Da monitorare la situazione Mandragora, che dopo aver rifiutato il Genoa ha messo il Torino in stand-by.

Le entrate

La società viola continua ad essere interessata (al giusto prezzo) al duo in casa Atalanta formato da Samardzic e Brescianini, con sempre meno spazio con Palladino. Alla Fiorentina piace anche Casadei, a prescindere da un possibile ma difficile scambio con Mandragora. Attenzione poi al nome di Fabio Miretti della Juventus, che i bianconeri potrebbero sacrificare per finanziare un'entrata.