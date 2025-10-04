E Commisso? Il Viola Park lo aspetta ma per il rientro del presidente ci sarà da aspettare un bel po'
Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Aveva dato appuntamento per settembre ma il mese di fine estate ormai è bello che finito e per rivedere il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, a Firenze di tempo ne passerà ancora un bel po', almeno stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport.
Il numero uno gigliato è stato operato per una lombosciatalgia nelle scorse settimane e le condizioni non gli permettono ancora di tornare a dare il suo sostegno ad una realtà in grande difficoltà.
Il Viola Park è il suo regno quando torna a Firenze ma ad oggi la Fiorentina dovrà fare senza di lui.
