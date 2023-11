A Lady Radio l’ex calciatore di Roma e non solo Carmine Gautieri ha analizzato vari aspetti di casa Fiorentina, spaziando dal campo al mercato.



Ecco cosa ha detto: “Rispetto alle ultime partite, col Bologna si è finalizzato quanto creato, vincendo una sfida molto sentita da entrambe le parti. La Fiorentina propone gioco al di là del risultato ed è una squadra che mi piace. Quello che mi è piaciuto in particolar modo nella vittoria col Bologna è stata la compattezza tra reparti per difendere il risultato. Una vittoria da squadra, al di là degli aspetti tecnico tattici è stato il gruppo a far la differenza ai fini del risultato”.

Sull’attacco viola: “La squadra crea tanto ma spesso finalizza poco. L’attaccante vive di momenti e la Fiorentina ha giocatori che devono sbloccarsi e prima o poi accadrà. Il problema ci sarebbe se non si arrivasse negli ultimi 16 metri ma non è così, spesso manca la furbizia dell’attaccante. Non penso che serva cambiare sistema di gioco, assolutamente no, gli interpreti poi sarebbero gli stessi. Oggi la Fiorentina è una delle società top in Italia, ha fatto grandi miglioramenti ogni anno per quanto riguarda la squadra, e ora ha realizzato anche il centro sportivo”.

“La rosa è completa, la Fiorentina non può accontentarsi di Conference o Europa League, deve puntare più in alto. La tifoseria è speciale, spettacolare: ora serve lo step per migliorare e puntare alla Champions League. Serve aggiungere qualche pedina e non cedere qualche calciatore importante per guardare più in alto, credo che la Fiorentina possa lottare già da quest’anno alla Champions League. È al livello di Lazio e Roma ed è nelle condizioni di poterlo fare. I viola non possono più nascondersi”.

Infine, anche sul mercato: “Chi ha attaccanti forti a gennaio non li cede. Alla Fiorentina serve un attaccante importante, ma non sarà facile. L’Atalanta è riuscita a prendere Scamacca sfruttando un’occasione, riportando a casa un giocatore che era all’estero. Non mi priverei delle punte viola, manca poco affinché si sblocchino. Oggi non stanno rendendo ma adesso bisogna dare fiducia ai ragazzi in rosa. Nzola oggi non sta rendendo e la Fiorentina si aspettava di più; credo che la dirigenza viola interverrà, ma non è detto che prendendo una punta forte poi questa si ripeta. Tuttavia, un altro calciatore davanti potrebbe anche stimolare Nzola a fare meglio, magari subentrando”.