Magath: "Prendendo Dzeko si è creato un problema. La crisi nasce da questo"

Lo Schalke 04 è in crisi, senza vittorie nelle ultime quattro partite, ovvero da quando è arrivato Edin Dzeko, preso dalla Fiorentina. Il leggendario allenatore ed ex calciatore, Felix Magath, ha sottolineato proprio questo nella sua disanima del momento della squadra di Gelsenkirchen.

“Lo Schalke ora si è creato un problema da solo"

“Lo Schalke ora si è creato un problema da solo - ha detto - La squadra funzionava perfettamente, tutto andava bene. Tutti erano felici, assolutamente tutti. Non poteva andare meglio per lo Schalke. Così hanno deciso di prendere Edin Džeko, un giocatore davvero eccezionale che, teoricamente, può aiutare la squadra”.

“Dzeko ha cambiato l'intera dinamica”

E anche: “Questo ha cambiato di nuovo l'intera dinamica. E credo che sia per questo che gli altri giocatori ora devono ritrovare la loro posizione. Ed è per questo motivo che stanno vivendo la loro crisi. Lo Schalke ora è obbligato a raggiungere la promozione in massima serie dopo questo acquisto”.