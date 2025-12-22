Ferrara: "Con l'arrivo di Paratici, al Viola Park si comincia a parlare di pallone. Un nome fatto da Pradè"
Daniele Pradè. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, ha espresso sul quotidiano locale, il suo pensiero sull'arrivo di una nuova figura dirigenziale all'interno della Fiorentina.
“Si comincia a parlare di pallone”
“Il probabile arrivo di Fabio Paratici se non altro fa pensare che al Viola Park si cominci a parlare di pallone - ha scritto Ferrara -Quello che conta è che l'ex Juve arrivi da Londra con un programma chiaro e vincente per puntare all'obiettivo”.
“Un nome fatto da Pradè”
E anche: “Viene da pensare che il suo nome sia stato fatto da Daniele Pradė. E questa non è una battuta maliziosa. Solo un pensiero, appunto. II calcio ha le sue regole”.
💬 Commenti