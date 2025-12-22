​​

Ferrara: "Con l'arrivo di Paratici, al Viola Park si comincia a parlare di pallone. Un nome fatto da Pradè"

Redazione /
Daniele Pradè
Daniele Pradè. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, ha espresso sul quotidiano locale, il suo pensiero sull'arrivo di una nuova figura dirigenziale all'interno della Fiorentina

“Si comincia a parlare di pallone”

“Il probabile arrivo di Fabio Paratici se non altro fa pensare che al Viola Park si cominci a parlare di pallone - ha scritto Ferrara  -Quello che conta è che l'ex Juve arrivi da Londra con un programma chiaro e vincente per puntare all'obiettivo”. 

“Un nome fatto da Pradè”

E anche: “Viene da pensare che il suo nome sia stato fatto da Daniele Pradė. E questa non è una battuta maliziosa. Solo un pensiero, appunto. II calcio ha le sue regole”. 

