Ferrara: "Con l'arrivo di Paratici, al Viola Park si comincia a parlare di pallone. Un nome fatto da Pradè"

Il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, ha espresso sul quotidiano locale, il suo pensiero sull'arrivo di una nuova figura dirigenziale all'interno della Fiorentina.

“Si comincia a parlare di pallone”

“Il probabile arrivo di Fabio Paratici se non altro fa pensare che al Viola Park si cominci a parlare di pallone - ha scritto Ferrara -Quello che conta è che l'ex Juve arrivi da Londra con un programma chiaro e vincente per puntare all'obiettivo”.

“Un nome fatto da Pradè”

E anche: “Viene da pensare che il suo nome sia stato fatto da Daniele Pradė. E questa non è una battuta maliziosa. Solo un pensiero, appunto. II calcio ha le sue regole”.