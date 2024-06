L'Atletico Madrid si assicura un ex obiettivo della Fiorentina per circa 30 milioni: manca solo l'ufficialità

Nelle ultime sessioni di calciomercato il suo nome è più volte finito in cima alla lista dei preferiti dei dirigenti della Fiorentina, che però non hanno mai tentato l’affondo. Probabilmente a frenare i viola c’era il costo del cartellino e soprattutto le richieste economiche della Real Sociedad, fatto sta che non si è mai andati oltre l’interessamento. Quella che viene però potrebbe essere quella decisiva per un addio di Robin Le Normand al club spagnolo.

Il calciatore ha scelto Madrid, accordo in dirittura d'arrivo

secondo quanto riportato questo pomeriggio da Tuttomercatoweb il difensore francese molto probabilmente nelle prossime settimane diventerà un giocatore dell’Atletico Madrid. Una trattativa in atto ormai da tempo, che si concluderà a breve con la fumata bianca. magari già lunedì 1 luglio, giorno dell'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato: il giocatore infatti è stato da tempo convinto dal progetto dei Colchoneros e le parti da mesi sono alla ricerca di un intesa economica che accontenti tutti.

Le cifre dell'operazione

L'operazione verrà portata a termina per una cifra sui 30 milioni di euro, una cifra molto lontana dai parametri della Fiorentina che per anni lo aveva cercato: decisiva per la chiusura la volontà del giocatore, desideroso di proseguire la sua carriera nella metà biancorossa di Madrid. Se non dovesse arrivare l'annuncio nel corso della prossima settimana, al massimo sarà posticipato a quella successiva. Non ci sono però più dubbi riguardo a questa trattativa, con il centrale francese che sta per cambiare squadra.