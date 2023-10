Bocci: "Beltran ha più talento di Nzola, ma sta pagando il fatto di non essere un vero centravanti"

Il giornalista Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno Toscana degli attaccanti della Fiorentina: “Nzola sta avendo sicuramente più occasioni rispetto a Beltran. L'ex Spezia fisicamente è l'attaccante perfetto per Italiano, sebbene penso che l'argentino abbia molto più talento. Forse sta facendo la differenza il fatto che non sia un vero attaccante, fa tanto lavoro in quella zona di mezzo tra centrocampo e area, ma ancora non ha fatto un tiro in porta”.

E poi ha aggiunto: “Credo che stasera il Cagliari si chiuderà, Ranieri è un maestro di questo calcio pratico. Contro questo tipo di avversari la Fiorentina di solito fa fatica, sarà quindi fondamentale sfruttare al meglio le poche occasioni che verranno concesse. E' ancora presto per dare giudizi definitivi, penso sia giusto aspettare questo ciclo di partite estremamente ravvicinate”.