"Sarri ha una rosa ampia, se fa turnover poi non può lamentarsi del calendario. La situazione è questa, se non gli sta bene che vada via"

Per Maurizio Sarri è ormai consuetudine lamentarsi del calendario eccessivamente fitto dopo ogni sconfitta della sua Lazio. Sul tema si è espresso l'ex giocatore della Fiorentina Massimo Orlando, che a TMW Radio non ha usato troppi giri di parole: “Di base Sarri potrebbe anche avere ragione, perché è vero che si gioca troppo e non è un caso che ci siano così tanti infortuni. Non è possibile però che tiri fuori questa polemica ogni volta che perde".

E poi: "Ha un contratto importante, una rosa forte e completa, se poi non vuole fare turnover ne deve accettare le conseguenze. Trovo certe dichiarazioni inappropriate, le cose purtroppo stanno così e se non gli va bene che vada via”.