Dopo il gol alla Fiorentina tutti si sono accorti di Soulé. E Spalletti potrebbe addirittura portarlo in Nazionale

Dopo il gol alla Fiorentina, decisivo per il pareggio del Frosinone, Matias Soulé ha attirato su di sé i riflettori di mezza Italia. Non solo a livello mediatico, ma anche in ottica Nazionale. Secondo TMW, infatti, negli ultimi giorni il ct Luciano Spalletti starebbe osservando con particolare attenzione l'attaccante argentino, di proprietà della Juventus.

Dopo Mateo Retegui, dunque, un altro oriundo potrebbe vestire la maglia della Nazionale italiano. L'ex ct Mancini è stato spesso criticato per questa attitudine, ma Spalletti sembra voler proseguire sulla stessa strada. E se Soulé venisse convocato, concedeteci la battuta, un po' dovrebbe ringraziare anche la Fiorentina.