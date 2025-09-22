Il cantante e tifoso viola Marco Masini ha parlato a Radio Bruno, esprimendo le proprie sensazioni dopo la brutta battuta d'arresto interna della Fiorentina, sconfitta dal Como al Franchi.

‘Il mercato estivo mi ha soddisfatto’

“Siamo tutti sorpresi dall'avvio di stagione della Fiorentina. Sono molto soddisfatto del mercato estivo, che si è concretizzato anche in molti acquisti a titolo definitivo, quindi con un certo tipo di convinzione e con una strada ben definita. Credo che sia un problema diverso, magari di formazione, di gioco e meccanismi che non sono entrati ancora in regime".

‘Percepisco molta tensione’

"Ho la massima fiducia in Pioli, penso sia l’uomo perfetto per questo momento della storia viola. Cambia spesso modulo, ma tiene sempre le due punte e mi lascia l’impressione di avere sempre uno o due uomini meno in campo. Ieri la Fiorentina ha giocato i primi 30 minuti di foga, agonismo, ma sempre in maniera disorganizzata. Avevamo paura a subire la pressione del Como e a ripartire dal basso, mi pare che ci sia molta tensione“.