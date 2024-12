Contro l'Udinese al Franchi sarà l'ultima partita del 2024 per la Fiorentina tra le mura amiche, ma sarà anche l'ultima partita dell'anno con la parte più calda del tifo viola. Nonostante manchi ancora il match contro la Juventus a Torino prima di Capodanno, i gruppi organizzati della Curva Fiesole (che stasera come al solito saranno in Curva Ferrovia per il restyling dello stadio) hanno deciso di disertare la trasferta allo Juventus Stadium.

Non una novità per il tifo organizzato gigliato, che ha rinunciato alla presenza allo stadio bianconero anche nelle altre recenti occasioni. Il motivo della decisione, che dovrebbe essere ufficializzata a breve, rimane il prezzo del biglietto e le modalità di acquisto dei tagliandi (serve iscriversi al sito dei bianconeri). Lo riporta La Nazione.