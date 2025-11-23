Torna titolare Riccardo Sottil, esterno del Lecce in prestito dalla Fiorentina, nella sfida che attende i salentini alle 18 contro la Lazio all'Olimpico. Proprio lui è stato scelto come intervista pre-partita da Dazn, queste le sue parole.

Sull'iniziativa della Serie A

Il Lecce è tra le squadre che ha aderito all'iniziativa promossa dalla Lega Serie A, coi calciatori che quindi porteranno il cognome di una donna a loro cara sulla propria maglia. “Le donne sono il bene più prezioso che abbiamo al mondo, lo dico veramente, non per circostanza - commenta Sottil -. Stasera gioco col cognome di mia mamma sulla maglia, per me è motivo di orgoglio perché è una grande donna, sempre vicina a noi, è la nostra prima tifosa e stasera è giusto mettere il suo cognome. Giocherò anche per lei e per tutte le donne”.

Sul momento del suo Lecce

Tornando su temi prettamente sportivi: “Non è questione di giocare in casa o trasferta: il Lecce comincia ad avere un'identità, tra compagni ci conosciamo meglio, serviva tempo per farlo. Stiamo facendo buone prestazioni con continuità, magari ci manca l'affondo finale per portare i tre punti a casa, ma dobbiamo continuare così”.