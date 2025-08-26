Firenze abbraccia il suo nuovo attaccante. La storia della trattativa Piccoli-Fiorentina: modalità e cifre dell'operazione

Roberto Piccoli è il nuovo centravanti della Fiorentina. Un interesse di lunga data da parte del club viola, ma il nuovo affondo è stato a suo modo improvviso. C'erano contatti continui durante i famosi 15 giorni di clausola attiva per Moise Kean, che poi è rimasto a Firenze. Eppure Piccoli è venuto lo stesso, lasciando Cagliari per una nuova avventura.

Piccoli-Fiorentina: cifre dell'operazione e dell'ingaggio

La Nazione offre un riassunto della trattativa di mercato. Ai rossoblù vanno 25 milioni di euro di parte fissa, a cui aggiungerne 2 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita (10%). Piccoli, invece, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030, quinquennale. Percepirà un guadagno da 1,4 milioni di euro a stagione.

Un esordio che richiede pazienza

Le prime parole in viola hanno fatto emergere un ragazzo carico e dalle idee chiare, entusiasta di cominciare con la sua nuova maglia. Ma dovrà aspettare ancora un po': non essendo logicamente in lista UEFA, non ci sarà giovedì nel ritorno contro il Polissya. In caso di qualificazione, comunque, la lista sarà aggiornata. Per lui appuntamento a domenica, contro il Torino.