VIDEO - Finalmente Beltran! L'argentino si sblocca in Spagna: "Sono felice perché lo desideravo da tanto tempo"

L'attaccante argentino Lucas Beltran, ancora di proprietà viola ma in prestito al Valencia, ha siglato la sua prima rete con la squadra spagnola nella partita di Copa del Rey contro il Cartagena.

La prestazione di Beltran

Il gol del classe 2001 al 79' minuto è valso il momentaneo pareggio per il Valencia che poi, nei minuti di recupero, è riuscito a ribaltare completamente la partita con il definitivo 2-1. la vittoria vale il passaggio del turno per la compagine valenciana.

Le dichiarazioni a fine partita

L'argentino al termine della partita ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club: “Ti devi sempre adattare a ciò che richiedono il gioco, l'allenatore e i diversi momenti della partita. Cerco sempre di trovare soluzioni in campo. Mi piace muovermi per trovare spazi in cui mi sento più a mio agio. Sono felice. Innanzitutto per essere passato al turno successivo, che è la cosa più importante, e poi per il gol, perché era qualcosa che cercavo e desideravo tanto”.