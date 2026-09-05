E. Baldini: "Fiorentina ancora più brutta dello scorso anno, Grosso va esonerato per il suo bene. Perché Kean venduto e De Gea no?"

Enzo Baldini, noto giornalista, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per commentare il momento della Fiorentina dopo la sconfitta col Torino. Queste le sue parole: “Questa Fiorentina è ancora più brutta di quella dell’anno scorso, il gioco di questa squadra non esiste”.

"Perché Kean è stato ceduto e De Gea no?"

Baldini non ha risparmiato critiche neanche al DS Paratici: "Questa squadra non c'é, non ha gioco né un'identità. Paratici ha dato via Kean, centravanti della Nazionale, perché aveva un ingaggio pesante ma allo stesso tempo tiene De Gea, ormai irriconoscibile".

Sulla partita

"La Viola va in vantaggio grazie ad una papera di Perri e Grosso, nel momento di difficoltà, non capisce che andavano inserite forze fresche: penso che vada esonerato per il suo bene. È vero che l’ha preso Paratici, ma allora il direttore dovrebbe dirci quando intende cambiare rotta. Mi andrebbe bene anche il ritorno di Vanoli".